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Spil Milli Parkında gerçeği aratmayan tatbikat Spil Dağı Milli Parkında AFAD 2022 Eğitim Tatbikat kampı gerçekleştirildi Gece sürpriz alarm ile harekete geçen ekipler, gerçeği aratmayacak tatbikata imza attı

İHA

Spil Milli Parkında gerçeği aratmayan tatbikat Spil Dağı Milli Parkında AFAD 2022 Eğitim Tatbikat kampı gerçekleştirildi Gece sürpriz alarm ile harekete geçen ekipler, gerçeği aratmayacak tatbikata imza attı

AFAD Manisa İl Müdürlüğü tarafından, Spil Dağı Milli Parkı Atalanı mevkiinde gerçekleştirilen eğitim kampında düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı. Gece dinlenmek için çadırlarına çekilen ekipler, “Göçük altında yaralı var” anonsuyla harekete geçerek, kampa 5 kilometre mesafede bulunan alanda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.
2022 Afet TATBİKAT yılı dolayısıyla AFAD Manisa İl Müdürlüğü tarafından, Manisa Spil Dağı Milli Parkı Atalanı mevkiinde, 2 gün sürecek kampta, Manisa’da bulunan kamu kurum ve arama kurtarma derneklerinin ekiplerine yönelik “Eğitim Tatbikat kampı” gerçekleştirildi.
Eğitim kampı hakkında açıklamada bulunan AFAD Manisa İl Müdürü Güray Karakaya, “Afete hazır Türkiye hedefi” doğrultusunda afet ve acil durumlarda görev alan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektöre ait arama kurtarma ekipleri, AFAD gönüllüleri ve ayrıca liselerde afet hazırlık kulübü öğrencileriyle afet eğitim kampında bir araya geldiklerini belirtti.

"Afet farkındalığını artırmak istiyoruz"
Afet farkındalığını artırmak istediklerini ifade eden İl Müdürü Karakaya, “Kampımızın amacı afet hazırlık kulübü öğrencilerinden bu işi profesyonel olarak yapanlar kadar, farklı eğitim ve beceriye sahip, ekipleri bir araya getirerek, bu ekipler arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak, afet ve acil durumlarda beraber çalışan bu ekipler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini arttırmak ve toplumda afet farkındalığını arttırmak istiyoruz. Bu kampımıza 4 kamu kuruluşu 9 sivil toplum kuruluşu özel sektöre ait arama kurtarma ekipleri ve afet hazırlık kulübü öğrencilerinden oluşan yaklaşık 450 afet gönüllüsü katıldı. İki gün süren bu kampımızda 11 tane eğitim istasyonu yer almakta. Bu istasyonlarda ilk yardımdan kentsel arama kurtarmaya kadar hem teorik hem pratik eğitimler verilmekte. Bu eğitim istasyonlarımızın yanında spor panayırı, binicilik ve okçuluk gibi aktivitelerimiz de var. Hem Spil Milli Parkının güzelliklerini gönüllülerimizle paylaşmak hem de afete hazır hale gelmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Umarım hedefimize ulaşırız. Ben bu eğitim kampımıza gerek katılımlarıyla gerek destek veren Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğüne, Spil Milli Park işletmecesine, Kızılay Manisa Şube Başkanlığına ve katılım gösteren tüm sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Liseli gönüllüler de kampa katıldı
Eğitim kampına, öğrencileriyle birlikte katılan Manisa Fatih Anadolu Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Nuri Çam ise, “Okulumuzda gönüllü grubu kurduk, 150 tane öğrencimizin katılımıyla ve buraya bugün 25 tane öğrencimiz ile birlikte burada afet farkındalığını afete karşı afet durumunda kimlerle çalışacaklarının buradaki çalışma saha arkadaşlarını görmeleri için burada eğitime geldik.” diye konuştu.
Kampa katılan öğrencilerden Fatma Serenay Vural, “Olabilecek bir afette kimlerle çalışacağımızı neler yapmamız gerektiğini çok güzel bir şekilde öğrendik ve buradaki gönüllülerle kaynaştık.” dedi.
Kampa katılan Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerinden Kağan Dağgün ise, “AFAD’ın düzenlemiş olduğu projeye geldik. Burada birçok kurumla ve çalışma arkadaşlarımızla bir sürü etkinlikler düzenledik. Afetlerde neler yapmamız gerektiği hakkında bilgiler topladık bir sürü etkinliklerde görev aldık.” şeklinde konuştu.

“Manisa’da şu anda gönüllü sayımız 7 bine ulaştı”
AFAD kampına 4 kamu ile 9 sivil toplum kuruluşunun katıldığını belirten Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Bildiğiniz gibi afet anında hem kamu kuruluşlarımız hem de sivil toplum kuruluşlarımız arama kurtarma kuruluşları birlikte çalışmak durumundalar. Bu kampta bu kuruluşların hem birbirleriyle uyumlu çalışması, hem de her kurumun kendi alanlarında gönüllülere eğitim faaliyetleri yapılmakta. Gördüğüm kadarıyla insanlar gerçekten gönüllülük kavramını tırnak içinde belirterek söylüyorum, içtenlikle buradaki bu eğitim kampına katılıyorlar ve uygulamaları buradan takip ediyorlar. İnşallah buradaki öğrenilen bilgilere ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olursa da her yönden tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla gönüllü kuruluşlarımızla öyle bir duruma da afet durumuna da hazır olmak durumundayız. Bugün burada bu hazırlıkların en üst düzeyde yapılıyor olmasını görmek beni son derece memnun etmiştir. Manisa’da şu anda gönüllü sayımız 7 bine ulaştı. Bu sayıyı ne kadar arttırırsak, o anlamda acil durumlarda o kadar çok eğitimli ve bilinçli bir kitleye sahibiz demektir. Bu sayıyı hem okullarda hem de okul dışındaki diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde sürdürmek zorundayız. Bırakalım afet durumunu bazen bir kalp krizi durumunda bile ilk yardım bilgisine sahip olmak bir insanın hayatını kurtarmak anlamına geliyor, dolayısıyla burada verilen eğitimlerin hayatımızın her alanında aslında bize lazım olabilecek bilgiler olduğunu ve halkımızın tamamına yakınının gönüllülük çerçevesi içerisinde AFAD’ın ve diğer bu konuda faaliyet gösteren ilgili kuruluşların çalışmalarına katılmalarının ülkemizin acil durumlarda kişilerin ihtiyaç duyduğu anlarda hizmet almalarını sağlayacaktır.” dedi.

Gerçeği aratmayan tatbikat
Gece dinlenmek için çadırlarına çekilen ekipler, “Göçük altında yaralı var” anonsuyla harekete geçerek, kampa 5 kilometre mesafede bulunan alanda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.
Kırsal alanda çoban ve ailesinin yaşadığı evde göçük olduğu ve altında kalan yaralıların olduğu ihbarını alan ekipler, verilen koordinat doğrultusunda kamp alanından yola çıkarak, göçük alanına gitti.
Kısa süre içerisinde göçük altındaki yaralıları çıkaran ekipler, gerçeği aratmayacak şekilde bir tatbikat gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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