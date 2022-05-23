Evde düşen yaşlı kadının imdadına itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti

Manisa'nın Kula ilçesinde üçüncü kattaki evinde düşerek bacağından yaralanan ve düştüğü yerden kalkamayan yaşlı kadının imdadına komşularının ihbarıyla itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti. Ocakta kalan yemeğin yandığı eve merdivenli itfaiye aracıyla balkondan giren itfaiye ekipleri, yaşlı kadını evden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kula'ya bağlı merkez 4 Eylül Mahallesi 310 sokaktaki 3 katlı bir evin üçüncü katında yaşayan 58 yaşındaki Döndü Ayten, ocağa yemek koyduktan sonra ev içerisinde bir anda dengesini kaybedip düşerek bacağından yaralandı. Bacaklarındaki platinler dolayısıyla düştüğü yerden kalkamayan yaşlı kadın, bağırarak komşularından yardım istemeye çalıştı. Komşularının yardım çığlığını duyan mahalleli vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapısı kilitli olan eve merdivenli araç yardımıyla üçüncü katın balkonundan girdi. İlk olarak yaşlı kadına ulaşan ekipler, kapıyı açarak yaşlı kadını sağlık ekiplerine teslim etti. Sonrasında ise ocakta unutulan yemeğe müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla üçüncü kattan indirilerek Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaşlı kadının bacağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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