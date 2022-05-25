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Manisa'da “tefeci” operasyonu: 12 gözaltı Manisa’nın 2 ilçesinde tefecilik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İHA

Manisa'da “tefeci” operasyonu: 12 gözaltı Manisa’nın 2 ilçesinde tefecilik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Manisa’nın Salihli ve Akhisar ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı tefecilik operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Salihli KOM Grup Amirliği ve Akhisar KOM Grup Amirliği ekipleri, Salihli ve Akhisar ilçelerinde tefeciliğe yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 17,65 çapında ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 2 ruhsatsız tüfek ile 47 tüfek fişeği, borçlu kişilere ait 9 doldurulmuş senet, çok sayıda sözleşme, çok sayıda çek koçanı, başka kişilere ait tapu senetleri ile kimlik fotokopisi, alacak bilgilerinin yer aldığı not defteri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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