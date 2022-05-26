Salihli’de korsan dayıbaşılığa karşı önlem talebi

Manisa’nın Salihli ilçesinde, resmi statüyle faaliyetlerini sürdüren dayıbaşılar, bu mesleği kayıtsız olarak yürüten kişilerin yol açtığı haksız rekabete karşı önlem alınmasını istedi.

Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Murat Makasçı, Salihli’de tarım arazilerinde çalışan mevsimlik işçiler ile işveren pozisyonundaki çiftçi arasında köprü vazifesi gören ve son yıllarda devlete vergi ödemek suretiyle resmi statü kazanan dayıbaşıların, bu mesleği kayıtsız olarak yürüten kişilerin yol açtığı haksız rekabetten şikayetçi olduklarını söyledi. Odaya üye dayıbaşılarla bir araya gelen Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Murat Makasçı, üyelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Makasçı, hasat sezonu nedeniyle bir araya geldikleri üyelerinin devlete vergi ödeyip, mesleklerini hakkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti. Kayıt altına giren dayıbaşıların, usulsüz yollarla bu mesleği yapan kişilerin meydana getirdiği haksız rekabetten dolayı sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Makasçı “Salihli’de kaçak dayıbaşılık yapan kişiler tespit ettik. Bu kişilerden kaynaklanan haksız rekabete yenik düşüyoruz. Biz devlete vergimizi ödüyor, işimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Devletin bu kişilere yönelik caydırıcı önlemler alması bekliyoruz. Dayıbaşılık artık resmi bir statü kazandı. Korsan dayıbaşılığa karşı Maliyenin gerekli işlemleri yapmasını istiyoruz. "

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