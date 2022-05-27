Yunusemre’de ot biçme çalışmaları devam ediyor

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede seyahat esnasında vatandaşların görüş mesafesini rahatlatmak amacıyla kaldırımlarda ve yol kenarlarında temizleme ve ot biçme çalışması gerçekleştiriyor.

Halkın ulaşımını kolaylaştırmak ve trafikte görüş mesafesini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerde kaldırımlar ve yol kenarlarında ot temizleme çalışması yapıyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin farklı mahallelerinde bulunan bağlantı yolları, kaldırımlar ve çevrede bulunan yabani otları temizliyor. Sürücülerin seyahat esnasında görüş mesafelerini rahatlatmak için kaldırımların temizlik, ot biçme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Ulaşımı kolaylaştırmak için diğer mahallelerimizde de çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” dedi.

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