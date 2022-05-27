Motosiklet üzerindeki tehlikeli hareketlerini sosyal medyada paylaştı, polis ceza yazdı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletiyle trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücü gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara karayolu üzerinde motosikletiyle trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapan motosiklet sürücüsü o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Motosikletiyle tek teker üzerinde seyreden sürücü, hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye düşürdü. Görüntülerin paylaşıldığı sosyal medya hesabını takibe alan emniyet ekipleri, görüntülerdeki kişinin 17 yaşındaki F.Ç olduğunu tespit etti. Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan F.Ç'ye çeşitli suçlardan idari para cezası uygulanırken, motosiklet ise trafikten men edildi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2022-05-27 20:33:30
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