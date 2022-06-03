Manisa Ticaret Borsası sektör temsilcileriyle sorun ve çözüm yollarını görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Ticaret Borsası sektör temsilcileriyle sorun ve çözüm yollarını görüştü

İHA

Manisa Ticaret Borsası tarafından çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren üyelerle sektör istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa Ticaret Borsası sektör temsilcileriyle sorun ve çözüm yollarını görüştü

Manisa Ticaret Borsası tarafından çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren üyelerle sektör istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Manisa Ticaret Borsası tarafından sektörde faaliyet gösteren, konserve sektör temsilcisi Sadık Özkasap ve Serkan Tok, üzüm sektör temsilcisi Hüseyin Şenay, zeytin ve zeytinyağı sektör temsilcisi Mehmet Ersaygı, et sektör temsilcisi Taner Özalp ve Levent Örülüer ile sektör istişare toplantısı yapıldı. Manisa Ticaret Borsası hizmet binasında düzenli olarak gerçekleşen toplantıda üyelerin sektörde karşılaştıkları sorunlar ve talep ettikleri konular üzerine değerlendirmeler görüşüldü. Sorunların çözümü için izlenmesi gereken stratejilerin aktarıldığı toplantıda, üreticiler, tüccar ve ihracatçıların Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzüm, zeytin ve zeytinyağı, pamuk, domates, biber, buğday, mısır, küçük ve büyük baş hayvan varlığı mevcut durumunu ile ilgili görüş öneri ve tespitleri değerlendirildi.
Toplantıda konuşan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, tarım ve hayvancılık sektörünün ülke ve özellikle Manisa için hayati önem taşıdığını belirtti. Özkasap, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeni ile gıda ve tarımın öneminin bir kez daha ön plana çıkmış olduğu gıda ve tarımın sürdürülebilirliği noktasında Manisa’da üreticilerin, tüccarların ve işletmecilerin var gücüyle çalışmakta olduğunu söyledi.
Özkasap şöyle konuştu: "Sektörde yaşadığınız sorunlarınızı ve çözüm önerilerinizi ilgili kurumlara ileterek, üreticilerimizin, işletmelerimizin şartlarını iyileştirmek istiyoruz. Bu konuda borsa üyelerimize fayda sağlamak için elimizden gelen gayreti hep birlikte göstereceğiz. Örneğin 'Sondaj Affı' konusunda gerekli görüşlerimiz Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişiçi’ye iletildi"
Başkan Özkasap ayrıca Manisa Ticaret Borsası bünyesinde yapılan sektör toplantılarının periyodik aralıklar devam edeceğini ifade etti.
Toplantı, Manisa Ticaret Borsası Ziraat Mühendisi Özlem Çetin 2022 yılı Manisa Tarım ve Hayvancılık bilgilendirme sunumuyla devam etti. Manisa Ticaret Borsası Ziraat Mühendisi Özlem Çetin sunumunda sektörlerin son durumlarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Çetin, "İlimizin lokomotif ürünü olan Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümde uyanma sonrası doğuşların da salkımlı olması ve başarılı uzatma hormonu uygulaması sonucu 1517 Mayıs tarihlerinde bağlarda çiçeklenme dönemi başladı, hava koşullarındaki uygun sıcaklıklar ile çiçek döneminde de bağlarda büyüme ve gelişme devam ediyor. Zeytinlerde ise yoğun bir çiçeklenme dönemini bitiriyoruz. Tomurcuk döneminde havaların düşük sıcaklıklarına bağlı pamuklu bit mücadelesi yapıldı ve zeytin güvesinde meyve nesli için kontroller devam ediyor. İlimizde pamuk ekim alanlarında artış devam ediyor. Manisa’mızda 2022/2023 üretim sezonunda mısır, domates, biber alanlarından pamuk ekim alanlarına geçiş olduğu gözlendi. Bu sezon da pamuk sektörü açısından hastalık ve zararlı varlığının az olduğu bir yıl bekliyoruz. Dünyada ve ülkemizde küresel ısınma kaynaklı yağış azlığı, aşırı buharlaşma, hızlı tüketim nedeniyle su kaynaklarımız azalmaktadır. Manisa çiftçisi de bu duruma uyumlu ürünler yetiştirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle buğday ekim alanları artmıştır. Buğdayda çeşit özelliğine bağlı olarak soğuğa hassas olanlarda 11/14 Mart tarihinde ilimizde gerçekleşen düşük sıcaklıklar nedeniyle soğuk zararı lokal alanlarda gözlemlenmiş ancak bu durumun rekolteyi etkileyecek boyutlarda olmadığını değerlendiriyoruz. Demirköprü Baraj Gölünden geçtiğimiz yıla oranla bu yıl tarımsal sulama için daha az su verileceği bilgisini aldık. Manisa’da ve ülkemizde gıda tedarik zincirinde aksaklık yaşanmaması için üreticilerimiz üretimden vazgeçmemiş, tohumu ve fidanı toprakla buluşturmaya devam etmiştir. Manisa Ticaret Borsası olarak ilimizde tarımsal üretimi takip etmeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunusemre üreticiyi destekliyor, ekonomiye katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Yunusemre üreticiyi destekliyor, ekonomiye katkı ...
Manisa FK'da Özgür Çek gidiyor
YEREL HABERLER Manisa FK'da Özgür Çek gidiyor
Turgutlu Belediyespor’dan çifte guard transferi
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor’dan çifte guard transferi
Geleceğin şampiyon güreşçileri mindere ilk adımını attı
YEREL HABERLER Geleceğin şampiyon güreşçileri mindere ilk adımını ...
Kırkağaç’ta minik öğrenciler el işlerini sergilediler
YEREL HABERLER Kırkağaç’ta minik öğrenciler el işlerini sergilediler
Sarıgöl’de öğrencilere jandarmadan kask eğitimi
YEREL HABERLER Sarıgöl’de öğrencilere jandarmadan kask eğitimi
Şiddetli sağanak yağış maddi hasara yol açtı
YEREL HABERLER Şiddetli sağanak yağış maddi hasara yol açtı
Kula'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kula'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Sağanak yağış Kula’da hayatı olumsuz etkiledi Dolu ile karışık yağan yağmur sonrası sokaklar göle döndü
YEREL HABERLER Sağanak yağış Kula’da hayatı olumsuz etkiledi Dolu ...
Ateşe verdiği evde oğluyla birlikte ölen baba toprağa verildi
YEREL HABERLER Ateşe verdiği evde oğluyla birlikte ölen baba toprağa ...
Büyükşehirden 2. amatöre nakdi destek
YEREL HABERLER Büyükşehirden 2. amatöre nakdi destek
Gediz Anadolu Lisesinde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Gediz Anadolu Lisesinde mezuniyet heyecanı
Turgutlu’da kangrene dönen bir sorun daha çözüldü
YEREL HABERLER Turgutlu’da kangrene dönen bir sorun daha çözüldü
'Atatürk'e hakaret' iddiasıyla öğretmene suç duyurusu
YEREL HABERLER 'Atatürk'e hakaret' iddiasıyla öğretmene suç duyurusu
Manisa 16 yılda AB'den 41 milyon Avro hibe desteği aldı Manisa’da kamu kurumları, üniversite öğrencileri, STK’lar için 2 gün süren proje hazırlama eğitimi tamamlandı
YEREL HABERLER Manisa 16 yılda AB'den 41 milyon Avro hibe desteği ...
El emeği göz nuru eserler görücüye çıktı
YEREL HABERLER El emeği göz nuru eserler görücüye çıktı
Somalı minikler, Bergamalı bebek için birlik oldu
YEREL HABERLER Somalı minikler, Bergamalı bebek için birlik oldu
Ailesi uyurken evi yakan baba defnedildi
YEREL HABERLER Ailesi uyurken evi yakan baba defnedildi
Turgutlu Belediyesi Tiyatrosu “Cimri” ile ikinci kez perdelerini açtı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi Tiyatrosu “Cimri” ile ikinci kez ...
Manisa’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı Manisa Valiliği ildeki ormanlarda giriş yasağının 31 Ekim tarihine kadar devam edeceğini açıkladı
YEREL HABERLER Manisa’da ormanlık alanlara girişler ...
Başkan Ergün, MHP Lideri Bahçeli’yi Manisa’ya davet etti
YEREL HABERLER Başkan Ergün, MHP Lideri Bahçeli’yi Manisa’ya davet ...
Anaokulu öğrencilerinden SMA'lı Kaan Efe'ye kumbaralı destek
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencilerinden SMA'lı Kaan Efe'ye kumbaralı ...
Yasadışı ekilen 160 bin kök haşhaş ele geçirildi
YEREL HABERLER Yasadışı ekilen 160 bin kök haşhaş ele geçirildi
Salihli’de "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" açıldı
YEREL HABERLER Salihli’de "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.