Şiddetli dolu yağışı bağ ve tütün alanlarında zarara neden oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz günlerde öğleden sonra bir anda başlayan ve kısa süre yağmasına rağmen hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağmur ve dolu yağışı, ilçeye bağlı mahallelerdeki bağ ve tütün alanlarında hasara yol açtı. Hasar tespit çalışması başlatan Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün meydana gelen zararla ilgili ayrıntılı çalışma başlattığı öğrenildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde 3 Haziran Cuma günü saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı, kısa sürede ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkilemiş, cadde ve sokaklar göle dönmüştü. İlçe merkezindeki olumsuz etkilenmenin yanı sıra ilçeye bağlı mahallelerde dolu yağışı da ekili tarım arazilerinde ve üzüm bağlarında zarara neden oldu. Yağışın hemen ardından harekete geçen Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu ile personeller, ilçeye bağlı Körez Mahallesi'nde 30 çiftçiye ait yaklaşık 250 dekar bağ alanında yüzde 70 oranında zarar, Şeritli ve merkez Seyitali Mahallesi'nde ise 25 çiftçiye ait 350 dekar tütün alanında yüzde 40 oranında zarar meydana geldiğini tespit etti. Ön incelemeleri tamamlayan Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 6 Haziran Pazartesi gününden itibaren ise ayrıntılı çalışmalara başlayacak.

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