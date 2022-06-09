Süt taşıyan kamyonetin çarptığı Miraç hayatını kaybetti

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Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, üzerinde süt tanklarının bulunduğu kamyonetin çarptığı 7 yaşındaki Miraç Kaygısız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Selendi ilçesine bağlı kırsal Şehirlioğlu Mahallesinde meydana geldi. Sokakta oynarken yolun karşı tarafına geçmek isteyen Miraç Kaygısız'a, Hüseyin K. yönetimindeki 45 U 6810 plakalı üzerinde süt tanklarının bulunduğu kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Miraç Kaygısız ağır yaralandı. Kaza anında yola yakın tarlada çalışan baba Rıza Kaygısız, hemen olay yerine koştu. Yaralı çocuk kaza yapan kamyonetle Selendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Miraç, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Miraç'ın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Selendi Uğur ÇAKMAK

2022-06-08 22:22:37



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