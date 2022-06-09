Soma Belediyesinde yaz çalışmaları devam ediyor

Soma Belediyesi, ilçeyi yaza hazırlamak üzere çalışmalarına hız kattı. Ekipler, bir yandan zemin iyileştirme çalışmaları yürütürken diğer yandan da peyzaj çalışmalarıyla ilçe estetiğine katkı sağlıyor.

Soma Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan planlı program doğrultusunda ilçe genelindeki çalışmalara devam ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Soma geneli cadde ve sokaklarda deforme olan parke taşlarının tamiratları yapılırken diğer taraftan belirlenen sokak ve caddeler yenileniyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise yabani ot temizleme çalışmalarını yaparken diğer taraftan rengarenk mevsim çiçeklerini yeşil alan ve parklarda toprakla buluşturdu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ayrıca çocuk oyun gruplarının bakım ve tamiratını yaparken diğer taraftan program dahilinde yeni oyun gruplarını kuruyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, “Hemşehrilerimizin yaya ve araç ulaşımlarını rahatlatmak ve sokaklarımızın modern bir görünüme kavuşması amacıyla Soma'mızda ihtiyaç duyulan tüm alanlarda gerekli çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte ilçe estetiğimizi güzelleştirecek çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Park ve Bahçeler ekiplerimizin yeşil alan ve parklara ekip dikmiş olduğu çim ve çiçeklerle İlçemize renkli ve hoş bir görünüm katıyoruz. Ekiplerimiz plan ve program dahilinde tüm alanlarda gerekli çalışmaları eksiksiz bir şekilde yerine getirmeyi sürdürecek. Kaynaklarımızı Soma'mız ve Hemşehrilerimiz için kullanıyoruz” dedi.

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