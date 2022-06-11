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MASKİ ve Büyükşehir şiddetli yağışa karşı teyakkuzda

İHA

Manisa'yı etkisi altına alan yağışlı havanın bugün gece saatlerinde şiddetini arttırması bekleniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve 185 Çözüm Merkezinin de 24 saat acil durumlara hazır olacağı bildirildi.

MASKİ ve Büyükşehir şiddetli yağışa karşı teyakkuzda

Manisa’yı etkisi altına alan yağışlı havanın bugün gece saatlerinde şiddetini arttırması bekleniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve 185 Çözüm Merkezinin de 24 saat acil durumlara hazır olacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan anlık ölçümlere göre gece saatlerinde yağışın şiddetinin artacağı belirtildi. 185 Çözüm Merkezinin 24 saat vatandaşlardan gelen taleplere cevap vermek için hazır olacağı ifade edilirken, olabilecek taşkınlara karşı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı MAKOM ekiplerinin de sahada olacağının altı çizildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı acil durumlar için teyakkuzda bekleyeceği vurgulandı.

Vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi
Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre; vatandaşların aşırı yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
İl genelinde dün akşam saatlerinde başlayan yağışlı hava muhtelif noktalarda etkisini gösterirken, Büyükşehir ve MASKİ, MAKOM ekipleri muhtelif noktalarda yaşanan sıkıntılara müdahalede bulundu, gelen taleplere göre de sahadaki çalışmalara devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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