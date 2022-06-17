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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli’de 30 bin öğrenci yaz tatiline çıktı

İHA

Salihli’de 30 bin öğrenci yaz tatiline çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde karnesini alan yaklaşık 30 bin öğrenci 3 ay devam edecek olan yaz tatiline çıktı.
Salihli’de 20212022 Eğitim Öğretim yıl sonu karne dağıtım töreni Fahriye Hanım İlkokulunda yapıldı. Karne dağıtım törenine Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Şube Müdürü Mehmet Yavuz, Okul Müdürü Mehmet Turan Kardeş ve müdür yardımcıları katıldı.
Birinci sınıf öğrencilere karneleri Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve protokol üyeleri tarafından verildi. Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Sağlam, karne alan öğrencilere tatil döneminde dinlenmeleri, eksik olduğu konuları tekrar edip kitap okumaları, verimli ve eğlenceli zaman geçirmeleri önerilerinde bulunarak öğrencilere ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise, “Sevgili öğrencilerimiz ve saygıdeğer meslektaşlarım; özveriyle sürdürdüğünüz bir öğretim yılını daha tamamladınız. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi bizim öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Eğitim ve öğretimde başarının temel sırrı, sistemli, planlı çalışma ve disiplindir.” dedi.

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