Babasına duygusunu en iyi anlatanlar ödüllendirildi

Şehzadeler Belediyesi'nin Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Babalar Günü etkinlikleri çerçevesinde ilçedeki ortaokullar arasında "Babama Mektubum Var" adıyla düzenlediği kompozisyon yarışmasında dereceye girenler törenle ödüllendirildi.

Şehzadeler Belediyesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Babalar Günü etkinlikleri çerçevesinde "Babama Mektubum Var" adıyla kompozisyon yarışması düzenledi. İlçedeki ortaokullar arasında düzenlenen yarışmaya 12 okuldan 250 öğrenci katılırken, yarışmada her okuldan ilk üçe giren öğrenciler ve aileleri Şehzadelerpark'ta düzenlenen ödül töreninde bir araya geldi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler ve öğrenci velilerinin katıldığı ödül töreninde ilçe genelinde dereceye giren öğrencilere tablet hediye edildi.

Törende bir konuşma yapan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici kendilerini öğrenciler ve velileri ile buluşturan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ederek şunları söyledi: "Biz her zaman şunu söylüyoruz; neslimizin okuyan, okuduğunu anlayan, anladığını sözlü ve yazılı ifade edebilen öğrencilerimiz olsun istiyoruz. İşte bu yarışma da bir anlamda duygularını, düşüncelerini, bilgilerini yazılı ifade edebilen öğrencilerimiz için düzenlendi. Aynı zamanda da anne ve babalarımızın önemini onların değerlerini ifade eden bir yarışma. Ben bu anlamda katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Emeklerinden ve yarışmayı düzenledikleri için de Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ediyorum."

Çocukların yazmayı unutmaması, duygularını yazıya dökmeyi ihmal etmemesi ve Babalar Günü'nde, günün anlamıyla ilgili eğitsel bir yarışma düzenlemeyi arzu ettiklerini için etkinliği düzenlediklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, “12 okulumuzdan sevgili çocuklarımız bugün burada. Bu 12 okulumuzdan öğrencilerimiz 'Babama Mektup Var' projesinde mektuplarını yazarak okul müdürlüklerine teslim etti. Okul müdürlükleri katılanlar arasından ilk üçü seçerek ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderdi. Orada bir komisyon mektupları değerlendirerek ilk üçü belirledi. Ama biz bugün 12 okulumuzdan ilk üçe giren öğrencilerimizi davet ettik. Çünkü her biri bizim açımızdan değerlidir hatta babaya yazıldığı için kutsaldır" dedi.

Babaların evlatlarına karşı sevgilerini, muhabbetlerini cümleler ile çok fazla ifade edemediğine değinen Başkan Çelik şöyle devam etti: "Babalar bir dağdır. Babalar evlatlarının geleceği için her türlü fedakarlıktan kaçınmazlar. He türlü meşakkati, çileyi çekerler. Fakat tüm bu sevgilerini hayatlarıyla bedel ödeyerek, büyük fedakarlıklarda bulunarak göstermelerine rağmen de cümlelere dökerek ifade edemezler. Bu toplumumuzda genel bir durumdur. Babalık da annelik gibi inancımıza göre kutsaldır. Dolayısıyla istedik ki çocuklarımız babalarına karşı sevgi ve duygularını kaleme dökmüş olsun. Bu vesileyle başta şehit babalar olmak üzere vefat eden tüm babalara Allah'tan rahmet diliyorum. Babası hayatta olanlara da tavsiyem; baba bir çınardır gölgesi yeter. Babalarının hayır duasını almaktan aman geri durmasınlar. Onlarla vakit geçirmek için çaba ve gayret sarf etsinler. Biz gibi, babası rahmeti rahmana gitmiş olanlar, babanın ne demek olduğunu iyi biliyoruz. Bu vesileyle yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum, Hepsini tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından ilk üçe girenler açıklandı. Yarışmada Şehitler Ortaokulu'ndan Rana Çetekaya birinci, Şehitler Ortaokulu'ndan Çiğdem Kılınçlar ikinci, Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu'ndan Medine Nehir Demir üçüncü olurken, dereceye giren öğrencilere tablet hediye edildi.

