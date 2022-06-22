Ay-yıldızlı forma için mücadele edecekler

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Avrupa Judo Federasyonu’nun 2326 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan’ın Porec şehrinde düzenleyeceği Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un genç yıldızları Zilan Ertem ve Pınar Boğa milli takım için mücadele edecek.

Avrupa Judo Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Şampiyonası, 2326 Haziran 2022 tarihleri arasında Hıravtistan’ın Porec şehrinde düzenlenecek. Şampiyonada, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un genç yıldızları Zilan Ertem ve Pınar Boğa da milli takım formasıyla mücadele edecek. Sporcuları kutlayan ve iyi dilek temennilerini paylaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, “Yeşilbeyazlı formamızla önemli başarılar elde eden sporcularımızın ayyıldızlı formayla güzel dereceler elde edeceğine inanıyorum. Sporcularımızı kutluyor, milli takım formamızla başarılar diliyorum” dedi.

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