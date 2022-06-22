Manisa'da, tavuk işletmesinde balçık temizliği yapan 10 işçi zehirlendi



Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesindeki bir tavuk işletmesinde, enerji santrali bölümündeki hamur hazırlama havuzunda balçık temizliği yapan 10 işçi, organik gaz olduğu değerlendirilen maddenin su kuyusundan sızması sonucu zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerin tedavisinin devam ettiği, 2'sinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı kırsal Mütevelli Mahallesi'ndeki bir tavuk işletmesinde meydana geldi. İşletmenin enerji santrali bölümünde bulunan hamur hazırlama havuzunda balçık temizliği yapan işçilerden S.Y. (42), N.K. (33), G.A. (43), S.E. (61), M.P. (23), K.A. (30), K.B. (44), E.Ç. (21), Ö.Ö. (33) ve C.Z. (38) bir süre sonra rahatsızlandı. İşletmedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Organik gaz olduğu değerlendirilen maddenin su kuyusundan sızması sonucu zehirlendikleri belirlenen işçiler, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi ve Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AFAD ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, olayla ilgili başlatılan inceleme ise jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ

2022-06-22 19:53:46



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