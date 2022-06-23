Manisa FK'lı Landre Katar'da

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'yle yollarını ayıran Loick Landre, Katar Yıldızlar Ligi ekibi Al Shamal'e transfer oldu. Siyah-beyazlı yönetim geçen sezon 30 maça çıkıp 2 gol atan Fransız defans oyuncusunun bonservis bedeli karşılığında Katar'a satıldığını açıklayıp emekleri için teşekkür etti. Manisa FK, geçen hafta da Slovenyalı defansif orta saha oyuncusu Nino Kouter'i ülkesinin NK Celje takımına satmıştı. Manisa ekibi takımdan ayrılmak isteyen Sadi Karaduman'dan da 2 milyon TL bonservis bedeli talep ediyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2022-06-23 10:06:10



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