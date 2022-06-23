Yunusemre’den Kayapınar’a yeni park

Yunusemre Belediyesi, Kayapınar Mahallesine yeni bir park kazandırıyor. Kayapınar Mahallesinde bulunan alana park inşa eden ekipler, çalışmalarda sona yaklaştı. Yapılan park ile bölgede yaşayan çocuklar keyifli vakit geçirebilecek.

Çocukların eğlenceli zaman geçirmesi için çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, Kayapınar Mahallesi 6290 sokak ile Topaloğlu sokak kesişiminde yer alan bölgede yeni bir park inşa ediyor. Bölgede yapılan çalışma tamamlandığında çocuklar doyasıya eğlenecek. Amaçlarının vatandaşların mutlu ve huzurlu bir şehirde yaşaması olduğunu dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yeni parkta çocukların keyifli vakit geçirmesini dilediklerini ifade etti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu yaşaması bizim için çok önemli. Çocuklarımızın da bu yaşlarını doyasıya eğlence ile geçirmesini önemsiyoruz. Kayapınar Mahallesi 6290 sokakta bulunan vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda bölgeye yeni bir park yapıyoruz. İlçemizde çocuklarımız için birçok park yaptık, ihtiyaç olan bölgelerde belirli bir program dâhilinde yeni parklar için de çalışmalarımız devam edecek” dedi. Mahalle sakinleri duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti.

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