Kenevir eken şahıslar fotokapanla tespit edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kenevir eken şahıslar fotokapanla tespit edildi

İHA

Kenevir eken şahıslar fotokapanla tespit edildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yasadışı kenevir bitkisi ekimi ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye kurdukları fotokapanlar sayesinde şüpheli şahısları gözaltına aldı. Şahısların toplam 1698 kök kenevir bitkisi ektiği tespit edildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaşehir 7'nci JASAT tarafından yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı yönünde elde edilen bilgiler sonucunda Uluderbent Mahallesinde farklı 2 noktaya fotokapan cihazı yerleştirildi. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahıslara ait görüntülere rastlanılması üzerine 1'inci noktada poşet içerisinde damlama sulama malzemeleri ile A.K. (42) isimli şahsın T.C. kimlik numarasına düzenlenmiş fatura ve 672 kök kenevir bitkisi bulundu. Bir diğer fotokapanın kurulduğu bölgede ise 212 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, fotokapan kayıtlarında yapılan incelemede olayın şüphelilerinin M.S. (43) ve Y.Ş. (33) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. 2'nci noktada bulunan sulama hortumunu takip eden jandarma ekipleri H.Y. (66) isimli şahsın mısır tarlasına ulaştı. Jandarma ekipleri mısır tarlasında yaptıkları kontrollerde mısırların içerisine ekilmiş vaziyette 814 adet daha kenevir bitkisi ele geçirildi. Yasa dışı kenevir bitkisi ekimi olayında 3 farklı noktadan toplamda 1698 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken A.K., H.Y. ve M.S. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa’da
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa’da
Manisa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Tayini çıkan komutan ve müdürlere veda yemeği
YEREL HABERLER Tayini çıkan komutan ve müdürlere veda yemeği
Freni patlayan tır kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Freni patlayan tır kırmızı ışıkta bekleyen otomobile ...
'KOBİFİN' projeleriyle gerçekleştirilecek 11 milyon TL’lik yatırımın imzaları atıldı
YEREL HABERLER 'KOBİFİN' projeleriyle gerçekleştirilecek 11 milyon ...
Ortaköy Mesire Alanında lavantalar çiçek açtı
YEREL HABERLER Ortaköy Mesire Alanında lavantalar çiçek açtı
Manisa Büyükşehir'in ulaşımda güven mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir'in ulaşımda güven mesaisi sürüyor
Şehzadeler Aşevi dualarla açıldı Şehzadeler Aşevinin açılışına Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de katıldı
YEREL HABERLER Şehzadeler Aşevi dualarla açıldı Şehzadeler Aşevinin ...
Turgutlu'da 4 yeni spor tesisi hizmete açıldı Turgutlu Belediyesinden 3 milyon TL'lik yeni spor tesisi yatırımı
YEREL HABERLER Turgutlu'da 4 yeni spor tesisi hizmete ...
Kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe ...
Manisa'nın manevi mimarları gün yüzüne çıkarılıyor
YEREL HABERLER Manisa'nın manevi mimarları gün yüzüne çıkarılıyor
Manisa FK laktat testinden geçti
YEREL HABERLER Manisa FK laktat testinden geçti
Manisa Büyükşehir İtfaiyesi Marmaris'te görev başında
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir İtfaiyesi Marmaris'te görev başında
Şampiyon sporculardan Rektör Ataç'a ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyon sporculardan Rektör Ataç'a ziyaret
Somaspor'da imzalar sürüyor
YEREL HABERLER Somaspor'da imzalar sürüyor
Uyuşturucu kullanırken yakalandılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu kullanırken yakalandılar
Seyitli’ye daha sağlam altyapı
YEREL HABERLER Seyitli’ye daha sağlam altyapı
Mahallenin su sorunu çözüldü, 2 yıldır sakal uzatan muhtar sakallarını kesti
YEREL HABERLER Mahallenin su sorunu çözüldü, 2 yıldır sakal uzatan ...
Kula’daki 55 milyonluk yatırım için kazma vuruldu Genel Müdür Yeniçeri, Emir Kaplıcaları’nda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kula’daki 55 milyonluk yatırım için kazma ...
Selendi’de nitelikli okul sevinci
YEREL HABERLER Selendi’de nitelikli okul sevinci
Cezaevi lojmanlarının çatıları uçtu, 15 araç hasar gördü
YEREL HABERLER Cezaevi lojmanlarının çatıları uçtu, 15 araç hasar ...
Büyükşehir ve MASKİ Akhisar için seferber oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir ve MASKİ Akhisar için seferber oldu
Başkan Ergün kızının nikahını kıydı
YEREL HABERLER Başkan Ergün kızının nikahını kıydı
Yarım kilo esrarla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Yarım kilo esrarla yakalanan şahıs tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.