Arının soktuğu motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 2 yaralı

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Manisa'nın Demirci ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün arı sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği sepetli motosiklet devrildi. Kazada 2 kadın yaralandı.

Demirci ilçesi Kılavuzlar Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında N.A. (38), 45 PP 293 plakalı sepetli motosikletle seyir ederken arı sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü N.A. ve yolcu F.K. (57) ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki kadının da bilinçlerinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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