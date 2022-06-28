Mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu

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Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesindeki mezarlıkta, menşesi belli olmayan, patlamamış top mermisi buldu.

Yenipazar Mahallesi'ndeki mezarlıkta E.G. (50), patlamamış top mermisi bulunca jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Küflü, paslı ve menşesi belli olmayan top mermisinin, Patlayıcı Madde İmha Timi'nce (PAMİT) imha edileceği belirtildi. Top mermisinin, Milli Mücadele döneminden kaldığı tahmin ediliyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2022-06-28 09:38:28



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