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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa BB Basketbol 5 isimle sözleşme imzaladı

İHA

Manisa BB Basketbol 5 isimle sözleşme imzaladı

20222023 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, iç transferde Mustafa Baki Görür ve Berkay Sinirlioğlu’nun sözleşmelerini uzatırken, dış transferde ise Evan Bruinsma, Ata Kahraman ve Ogün Sevinç ile sözleşme imzalandı.
Tarihinde ilk defa ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik ekiple nikah tazelemesinin ardından iç ve dış transferde de imzalar atılmaya başlandı. Takımda ilk olarak çifte kupalı sezonunun öne çıkan isimlerinden Mustafa Baki Görür ve Berkay Sinirlioğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ligi tanıyan Evan Bruinsma kadroya dahil edildi
Geçtiğimiz yıl Basketbol Süper Ligi’nde Büyükçekmece Basketbol forması giyen Amerikalı isim Evan Bruinsma, yeni sezonda yeşilbeyazlı forma altında mücadele edecek. 29 yaşındaki oyuncu, Türkiye’de forma giydiği 30 maçta 11.3 sayı, 7.5 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları yakalamayı başardı.

Geleceğin yıldız adayı
Manisa BB Basketbol Takımı, yeni sezon planlamalarında geçen sezon Beşiktaş Icrypex forması giymiş Ata Kahraman’ı da kadrosuna kattı. Ata Kahraman, siyahbeyazlı ekiple Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 9 maçta forma giydi.

Tecrübeli forvet Ogün Sevinç, Manisa'da
20222023 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, son olarak Fethiye Belediye Spor forması giyen tecrübeli forvet Ogün Sevinç’i kadrosuna kattı.

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