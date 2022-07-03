Manisa FK kalecisine Süper Lig'den talip var

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MANİSA, (DHA)

SPOR Toto 1'inci Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Manisa Futbol Kulübü'nün kalecisi Muhammed Birkan Tetik'e Süper Lig'den talip çıktı. Süper Lig temsilcilerinden Kasımpaşa'nın 26 yaşındaki file bekçisine talip olduğu ve iki takımın görüşmelere başladığı ifade edildi. Manisa FK ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muhammed Birkan'ın da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve Kasımpaşa'ya sıcak baktığı kaydedildi. Transferin en kısa sürede resmiyete kavuşması bekleniyor. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2022-07-03 12:29:55



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