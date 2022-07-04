Turgutlu Belediyesi bayram öncesi çalışmalarını yoğunlaştırdı

Turgutlu Belediyesi, vatandaşların bayramı daha huzurlu ve güvenli geçirebilmeleri için kentin birçok noktasında asfalt serimi, asfalt yama, parke tamirat çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yeni asfalt sezonu ile birlikte Turgutlu genelinde asfalt çalışmalarına hız veren Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi Setüsütü Sokak, Albayrak Mahallesi Yaylalıkapı Sokakta asfalt yama çalışmalarını tamamladı. Ergenekon Mahallesi Nuribey Sokakta ise asfalt serim çalışmalarını gerçekleştirdi. Fatih Sanayi Sitesi 4. kısımda dolgu çalışmalarına gün boyu devam edildi.

Yol yenileme çalışmalarına da bir yandan devam eden ekipler bu çalışmalar çerçevesinde Kervan Yolu, Demirel Caddesi ile birlikte, Yaylalıkapı, Mezarlık, Çay ve Altın Irmak Sokakta parke tamirat çalışmalarını tamamladı. Ergenekon Mahallesi Sıtkı Evin, Yalçınlar ve Osman Sümer Sokakta bordür çalışmalarını yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gençlerin ve vatandaşların daha rahat koşullarda sportif faaliyetlerde bulunması için Avşar Mahallesine yeni bir çim saha kazandırılıyor.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hem kırsal hem de merkez mahallelere yapmış olduğu yeni parklar ile çocuklara güvenli oyun alanları oluşturuyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın talimatıyla Yukarı Bozkır Mahallesine yeni çocuk oyun grubu kazandırıldı. Ekipler ayrıca Yunus Emre Camisinde boyama çalışmalarını gerçekleştirdi.

Turgutlu’da yol sorununu bitirmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Hem merkez hem de kırsal mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Bayram öncesi çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Planlanan program dahilinde kent genelinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim” dedi.

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