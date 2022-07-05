Kurban Bayramı için hazırlıklar devam ediyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan kurban satış yerlerindeki denetimlerini sürdürürken bir yandan da kesim işlemlerinin yapılacağı mezbahalardaki çalışmaları yakından takip ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, il genelinde belirlenen canlı hayvan satış noktalarında hazır bekliyor. Oluşabilecek olumsuz durumlara anında müdahalede bulunan daire başkanlığına bağlı ekipler, canlı hayvan borsası dışında kurbanlık hayvan satışını da önlüyor.

Vatandaşların huzurlu bir Kurban Bayramı geçirebilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm birimler gerekli önlemleri aldı. Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de il genelinde belirlenen canlı hayvan satış noktalarında hazır bekliyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, “Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaması için daire başkanlığına bağlı ekiplerimiz görev başında. Kurban satış alanlarında rutin olarak denetlemede bulunuyor. Satış alanı dışında yapılacak kurban satışlarını önlüyor. Bunun yanı sıra kurban kesim yerlerinde de görevli arkadaşlarımız bulunacak. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için görev başındayız” dedi.



Mezbahalarda Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bünyesindeki tüm mezbahalarda kurban kesimlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce de Canlı Hayvan Borsası içerisinde bulunan merkez mezbahada incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam ile birlikte Canlı Hayvan Borsası içerisinde bulunan merkez mezbahada incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan İnce, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak, Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nda dini vecibelerini sıkıntısız bir şekilde gerçekleştirmeleri adına Büyükşehir Belediyemize bağlı olan bütün mezbahalarda planlamalarımızı yaptık. Dini vecibelere uygun olarak kurban kesimlerini yapmak adına ekiplerimiz hazır. Vatandaşlarımız kurban kesimi için başvuru yapmalarının ardından kendilerine sıra verilecek. Uzman ekip ve kadrolarımız, dini vecibelere uygun olarak kurban kesimini yapıp vatandaşlarımıza teslim edecekler. Halkımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi adına biz görevimizin başında olacağız” diye konuştu.

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