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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da kamyonet ile sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

İHA

Manisa’da kamyonet ile sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyonet ile sepetli motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, sabah saatlerinde Salihli’nin Yeşilkavak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeşilkavak Mahallesi istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan M.Ö.(69) idaresindeki plakasız sepetli motosiklet ile aynı yöne giden H.S. (60) idaresindeki 45 KA 0274 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücü M.Ö. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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