15 Temmuz'da darbedilen müezzin: 15 gün boyunca çok zor günler geçirdim



Ersan ERDOĞAN/Manisa, (DHA)-İZMİR'de FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, o geceyi anlattı. Kuzgun, "Büyük darbe aldım ve 15 gün boyunca çok zor günler geçirdim. Görevimi yaptım. Yine olsa yine yaparım, vatan için bu milletimizi çağırırız" dedi.

Narlıdere ilçesi Kutlu Yalvaç Camisi'nde 15 Temmuz gecesi sela okuduktan sonra 2'si kadın 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, darbe girişiminin yıl dönümünde yaşadıklarını anlattı. 'Devlet Övünç Madalyası' ve gazilik beratı alan Mehmet Kuzgun, vatan için canını vermeye hazır olduğunu dile getirerek, "15 Temmuz gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından telefonla aranarak, darbeye karşı camilerimizde milletimizi uyarmak adına sela verdik. Sela verdikten sonra cami kapısının önünde 2 kadın, 1 erkek 'Ne yapıyorsun?' diye sordu. Ben de 'Memleketimize, darbe olduğu için sela veriyor ve milletimizi sokağa davet ediyoruz' dedim. Bana 'Bu darbe gerçekleşecek' dediler, ben de 'Hayır, gerçekleşmeyecek' dedim. Ağza alınmayacak hakaretlere maruz kaldım. Bir erkek boşluğuma yumruk atınca nefessiz kaldım. Kadın ise kaldırım taşı ile sırtıma ve göğsüme vurdu. Gözlüklerim kırıldı. Dışarı doğru çıkarken tekrar darbedildim. Büyük darbe aldım ve 15 gün boyunca çok zor günler geçirdim. Görevimi yaptım. Yine olsa yine yaparım, vatan için bu milletimizi çağırırız. Çünkü bu topraklar, kolay kolay alınmadı. Bir karış toprak olsa da kimseye vermeyiz. Atalarımız bize bu toprakları bırakmak için nasıl canlarını ve kanlarını feda ettiyse; biz de kanımızın son damlasını vermeye hazırız" dedi.

'KEŞKE O GÜN ŞEHİT OLSAYDIM'

Emekli olduktan sonra Manisa'ya yerleşen Kuzgun, aynı olayın yaşanması halinde evinin balkonundan yine sela vereceğini belirterek, "O gün istedikleri darbeyi gerçekleştiremediler. Keşke o gün şehit olsaydım diyorum. Allah'ın huzuruna keşke şehit olarak gitseydim. Gerçekten o gün şeref duydum. Yapılan darp sadece Mehmet hocaya değil; Türk milletine yapılmış bir harekettir. Allah vatanımıza, milletimize bir daha böyle acı günler göstermesin. Allah göstermesin ancak tekrar düşmanlar ile içimizdeki hainler, vatanımıza ve sancağımıza bir daha böyle darbe yapmak isterlerse; evimizin balkonuna çıkar, bayrağımızı da göğsümüze alarak, bağıra bağıra selalarımızı veririz. Canımı vermeye hazırım" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-07-15 12:02:18



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