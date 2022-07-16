Manisa'da orman yangını; 10 dönüm alan zarar gördü (2)

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10 DÖNÜM ORMAN ZARAR GÖRDÜ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına takviye olarak 2 arazöz daha gönderildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm orman zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar Ersan ERDOĞAN

2022-07-16 12:58:40



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