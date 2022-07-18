Çay demlemek isterken alevler eve sıçradı Manisa’da tek katlı bina alevlere teslim oldu

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Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi’nde tek katlı binada çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çaltılı Mahallesi’nde yaşayan A.E.’ye (53) ait evde, kardeşi S.A. çay demlemek istedi. Evin giriş kısmında bulunan ocaklıkta ateş yakan S.A., baca kısmında yangın çıktığını fark etti. Yangını söndürmeye çalışan S.A., başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerince yangın söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

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