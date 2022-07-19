Manisa'da orman yangını (2)

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ALEVLER GENİŞ BİR ALANDA DAĞINIK İLERLİYOR

Manisa'nın Gördes ilçesinin kırsal Karayağcı Mahallesi'ndeki orman yangını, geniş bir alanda dağınık olarak ilerliyor. Alevlere 2'si Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden gönderilen toplam 8 uçak, 9 helikopter, 49 arazöz, 7 su tankeri, 6 dozer ve 5 yer ekibiyle müdahalede bulunuluyor. Bölgedeki yerleşim yerleri ise alevlerin ilerlemesi ihtimaliyle itfaiye ekipleri tarafından tedbir amacıyla korunuyor. (DHA)

Ersan ERDOĞAN/ GÖRDES (Manisa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Gördes Ersan ERDOĞAN

2022-07-19 17:53:54



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