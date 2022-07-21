Sarıgöl’de 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın'

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi çalışmalarında hem yayaların hem de araç sürücülerinin bilgilendirilmesine devam ediliyor.

Sarıgöl’de İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği ile Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığının ortaklaşa, ışıksız yaya geçitlerinde yayaların geçişleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri ilçenin ışıksız yaya geçişlerinde yaptıkları uygulamada yayaların karşıya nasıl geçmeleri ve sürücülerin ışıksız geçişlerde nelere dikkat etmeleri uygulamalı olarak gösterildi.



"Öncelik hayatın, öncelik yayaların"

20212030 karayolları trafik güvenliği strateji belgesi ve karayolları güvenliği eylem planı doğrultusunda,2022 yılının ilk beş ayında 123 yayanın hayatını kaybettiği ve bu sayının yüzde 74’ünün yayalardan kaynaklandığı ifade edildi. Bu nedenle yayaların ışıksız yaya geçitlerinde daha dikkatli geçmeleri uyarılarında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.