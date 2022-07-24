Alaşehir'de korkutan ev yangını

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldi.



Yangın, saat 16.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi Şehit Nuri Caddesi’nde bulunan 3 katlı apartmanın 1’inci katında meydana geldi. İddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı esnada daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve 110 ekipleri sevk edildi. Çocuk odasından çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayın arından adrese gelen ev sahibi Ferhat Çetin, çalışmaya gittiği bağda yangın haberini alır almaz evine geldiğini, evde kimse bulunmadığını ve yangının neden çıkmış olabileceğini bilmediğini söyledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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