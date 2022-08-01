Salihli Kocaçeşmespor’da hedef şampiyonluk

Manisa’nın Salihli ilçesinin köklü kulüplerinden Kocaçeşmespor, yeni sezonda ligi şampiyon tamamlayıp, adını Süper Amatör Küme’ye yazdırmak istiyor.

Geçmiş yıllarda Salihli’yi Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil eden Kocaçeşmespor, 20222023 sezonunda Manisa 1. Amatör Küme’de mücadele edecek. Kırmızımavili ekipte yeni sezon öncesi kollar şampiyonluk için sıvandı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Kocaçeşmespor’da ilk olarak yönetim belirlendi.

İlk olarak Teknik Direktör sorununu çözmek için çalışmalarına başlayan Kocaçeşmespor Yönetimi, takımın başına Abdullah Türkkan’ı getirdi. Türkkan, düzenlenen törenle sözleşmeye imza attı.

Takımın başına Abdullah Türkkan’ın getirilmesinin ardından Kocaçeşmespor’da transfer çalışmalarına başladı. Transfer çalışmalarına kaleci transferi ile başlayan Kırmızımavili ekip, kaleci Recep Günak ile el sıkıştı. Kırmızımavili ekip ayrıca Serhat Çiçek, Eren Sümer, Oğuzhan Tuna, Savaş Metin, Ferhat Bozdağ ve Kadir Özdemir’i kadrosuna dahil etti.

Transfer çalışmalarına başlayan Kocaçeşmespor, güçlü bir kadro oluşturmak için, iç ve dış transfer çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

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