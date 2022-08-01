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En yüksek zammı alan işçilerden başkan Çelik'e davul zurnalı teşekkür Manisa'daki belediyeler içinde enflasyonun çok çok üzerinde zam alan Şehzadeler Belediyesi işçileri, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e belediye önünde sürpriz yaparak davul zurna eşliğinde teşekkür etti

İHA

En yüksek zammı alan işçilerden başkan Çelik'e davul zurnalı teşekkür Manisa'daki belediyeler içinde enflasyonun çok çok üzerinde zam alan Şehzadeler Belediyesi işçileri, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e belediye önünde sürpriz yaparak davul zurna eşliğinde teşekkür etti

Manisa'daki belediyeler içinde enflasyonun çok çok üzerinde zam alan Şehzadeler Belediyesi işçileri, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e belediye önünde sürpriz yaparak davul zurna eşliğinde teşekkür etti. Bayram havasında geçen kutlamada işçiler sık sık 'En büyük başkan bizim başkan' sloganları attı.
Çalışanlarını enflasyon karşısında ezdirmemek için toplu sözleşmeyi Manisa'daki belediyeler içinde en fazla ücret artışı yaparak tamamlayan Şehzadeler Belediyesinde yüzler gülüyor. İlave sosyal haklar hariç, temmuz ayından itibaren Şehzadeler Belediyesi'nde çalışan bekar, çocuksuz en düşük maaş alan personelin maaşı net 8 bin 216 TL'ye yükseldi. Başkan Çelik'in yaptığı jeste karşılık belediye işçileri Şehzadeler Belediyesi önünde Başkan Çelik'e sürpriz yaparak davul zurna eşliğinde teşekkür etti. Teşekküre Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, HAKİŞ Konfederasyonu Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat da katılarak destek verdi.
Lokma dökümü ve adak hayvanı kesiminin yapıldığı etkinlikte konuşan HAKİŞ Konfederasyonu Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e yaptıkları zam nedeniyle teşekkür ettiklerini söyledi.
Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız ise, "Belediyelerle yaptığımız birçok sözleşmeye uyulmuyor. Basın açıklamaları yapmak zorunda kalıyoruz ama Şehzadeler Belediyesinde böyle güzel bir tabloyla karşılaşıyoruz. Onun için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ediyoruz onu alkışlıyoruz." dedi.

En düşük maaş net 8 bin 216 TL
Toplu sözleşmenin imzalandığı gece kendisinin böyle bir seremoni istemediğini ve kendilerinin gereğini yaptığını belirtmesine rağmen yapılan sürpriz için teşekkür eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Biz bu şehre birlikte hizmet ediyoruz. Biz bir ekibiz. Hepiniz birer Ömer Faruk Çeliksiniz. Çalıştığınız sokakta, şantiyede, mahallede Türkiye Cumhuriyeti Şehzadeler Belediyesini ve onun halk tarafından seçilmiş başkanını sizler temsil ediyorsunuz. Bugüne kadar sayısız proje ve eseri Şehzadeler'de biz sizlerle birlikte hayata geçirdik. İnanıyorum ki bundan sonrada halkımızın layık olduğu en güzel hizmetleri sizlerle birlikte sunmaya devam edeceğiz. Gönlümüz zengin. Çok daha fazlasını yapmak istiyoruz. Belediyemizin konumu, gelirlerimizin kısıtlı olmasına rağmen Allah'a hamdolsun ki bugüne kadar sizlere verdiğimiz sözü tuttuk ve sizleri hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik. Son yaptığımız toplu sözleşmede de enflasyon oranlarının çok çok üzerinde çocuksuz en düşük maaş alan mesai arkadaşımıza bayram ikramiyeleri primleri gibi alacakları hariç 8 bin 216 TL'yi ilan ettik ve imza altına aldık" dedi. İşçilerin 'En büyük başkan bizim başkan' sloganlarıyla alkış yağmuruna tutuldu.

"Herkesin parasını gününde ödedik"
Şehzadeler Belediyesi olarak herkesin parasını gününde ödediklerini anlatan Başkan Çelik konuşmasını şöyle tamamladı: "8 yılı aşkın süreden beri Şehzadeler'de çalışan hiçbir arkadaşımızın ücretini, ikramiyesini bir gün bile geciktirmedik. Maaşlar zamanında ödendi. Devletin ne bir gün sigorta borcunuz var ne de vergi borcunuz yok. Sendika genel başkan yardımcınız da burada. Sendikaya bir kuruş aidat borcumuz da yok. 8 yıllık belediyeciliğimiz boyunca ben Şehzadeler Belediyesine mal sattım, paramı alamadım mağdur oldum diyemez. Biri çıkıp da belediyenize iş yaptım paramı alamadım mağdur oldum battım diyemez. Biz herkesin hakkını koruyarak, birinci sırada çalışanlarımız olmak üzere, kimseyi mağdur etmedik. Ayağımızı yorganımıza göre uzattık. Helal ve bereketli paramızı herkese gününde ödedik bunun rahatı ve huzuru içinde başımız dik alnımız ak bir şekilde bu şehrin sokaklarında rahatlıkla yürüyebiliyoruz. Sizlere düşen şudur kardeşlerim; imkanların kısıtlı olmasına rağmen verdiğimiz bu yüksek zammın ardından sizden beklediğimiz sadece ve sadece işlerinize dört elle sarılıp, daha çok çalışıp daha güzel hizmeti hep birlikte sunmaktır. Bugüne kadar bunu sizler yaptınız. Yağmurda, selde, afette, soğukta, sıcakta, bayramda millet tatildeyken, yatarken, çalışarak bunları gösterdiniz. İnanıyorum ki bugüne kadar bizi mahcup etmediniz bundan sonra da en güzel şekliyle çalışacağız, en güzel hizmetleri sunacağız. Milletimizin hayır duasını alarak inşallah Rabbimin de rızasını kazanıp bu dünyadaki görevlerimizi tamamlamış olacağız. Buraya kadar zahmet edip beni mahcup ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim sizlerden alkış isteğim yok. Ben sadece bu emanete hep birlikte sahip çıkalım. Bu necip millete layık olduğu en güzel hizmeti sunalım. Bugüne kadar bunu yapmak için çaba sarf ettik. İnanıyorum ki bundan sonra da aynı anlayışla yola devam edeceğiz. Aldığınız para helali hoş olsun. Bunu helal etmek sizin elinizde. Mesaiye riayet ederek, işin hakkını vererek en iyisini yaparak elde edeceksiniz. Eşlerinizle, ailenizle, çocuklarınızla, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve afiyet içinde aldıklarınız ücretleri güle güle iyi günlerde harcayın. Rabbim bizleri daha nice güzel günlerde bir araya getirsin. Yeni zamlı maaşlarınızda bol ve bereketli olsun."
Başkanın konuşmasının ardından işçiler davul zurna eşliğinde Başkan Çelik'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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