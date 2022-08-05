Turgutlu'da ciple otomobil çarpıştı: 5 yaralı



Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU, (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası cipin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza, saat 19.15 sıralarında Turgutlu´nun kırsal Güney Mahallesi girişinde meydana geldi. Cemil Şanlı (28) yönetimindeki 48 N 1963 plakalı otomobil, mahalle girişinde karşı yönden gelen Fevzi Dalmış´ın kullandığı belirtilen 45 FD 347 plakalı ciple çarpıştı. Kaza sonrası her cip ve otomobil yol kenarına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Cemil Şanlı ile birlikte aynı araçta bulunan Mahmut Özdemir (58), Şefika Özdemir (75), Nazmiye Aygürler (41) ve Kerim Taş (43) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrasında olay yerinden kaçtığı iddia edilen 45 FD 347 plakalı cipin sürücüsünün yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-08-05 23:32:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.