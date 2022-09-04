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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK, Samsunspor deplasmanına çıkacak

DHA

Manisa FK, Samsunspor deplasmanına çıkacak


MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ege derbisinde Altaş Denizlispor'u 3-2 yenerek ilk galibiyetine imza atan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Yılport Samsunspor'un rakibi olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Burak Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Teknik direktör Levent Eriş, rakipleri Samsunspor'un güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Ligdeki 3'üncü maçımıza çıkacağız. Bu sezon ilk deplasman sınavımız olacak. Denizlispor galibiyetiyle moral bulduk. Maça iyi hazırlandık. Sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi gösterip evimize istediğimiz sonucu alarak döneceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA
2022-09-04 12:05:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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