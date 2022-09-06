Manisa'da DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı



Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2'si yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, A.K. ile Suriye uyruklu H.J.A.A.O. ve Irak uyruklu M.H.A.'nın geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak'ta söz konusu örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğunu belirledi. Şüpheliler, bugün evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ

2022-09-06 19:52:36



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