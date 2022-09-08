Manisa FK'da Ayberk'in ödülü milli forma

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nde altyapıdan henüz geçen ay profesyonel yapılıp sezonun ilk 3 maçında 11'de 90 dakika forma giyerek son Samsunspor deplasmanında galibiyeti getiren golü atan 18 yaşındaki sağ bek Ayberk Karapo, ilk kez milli takıma seçilmenin sevincini yaşadı. Siyah-beyazlıların vitrine çıkardığı genç futbolcu, U19 Milli Takım'ın 21-27 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da oynayacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları aday kadrosuna çağırıldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-09-08 10:46:26



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