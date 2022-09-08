Akhisarsporlu Hasan Ali Serik'te

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AKHİSAR, (DHA)TFF 3'üncü Lig ekibi Akhisarspor'la olan sözleşmesi biten 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Ali Adıgüzel, 2'nci Lig temsilcisi Serik Belediyespor'a transfer oldu. Hasan Ali, Akhisarspor'la sözleşme uzatmadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılıp 1.5 yıldır forma giymemişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2022-09-08 17:52:39



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