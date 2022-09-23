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Somaspor Başkent'te terleyecek

DHA

Somaspor Başkent'te terleyecek


SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Esenler Erokspor'u son dakika golüyle 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Somaspor, yarın deplasmanda Ankaraspor'un rakibi olacak. Etimesgut Belediyesi Ankara Stadı'nda Fevzi Erdem Akbaş'ın yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirterek, "Erokspor galibiyeti bizi kendimize getirdi. İnanıyorum ki Ankara'da da kazanıp yolumuza devam edeceğiz" yorumunu yaptı. Soma, grupta 5 puan topladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2022-09-23 10:42:34

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