Somaspor Başkent'te terleyecek

SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Esenler Erokspor'u son dakika golüyle 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Somaspor, yarın deplasmanda Ankaraspor'un rakibi olacak. Etimesgut Belediyesi Ankara Stadı'nda Fevzi Erdem Akbaş'ın yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirterek, "Erokspor galibiyeti bizi kendimize getirdi. İnanıyorum ki Ankara'da da kazanıp yolumuza devam edeceğiz" yorumunu yaptı. Soma, grupta 5 puan topladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2022-09-23 10:42:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.