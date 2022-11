Aren öldü, ikizi Arden 130 gün sonra hayata tutundu

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da, prematüre olarak dünyaya gelen ikizlerden Aren, 5 gün sonra hayatını kaybederken, Arden ise 130 günlük yoğun bakım mücadelesiyle hayata tutundu. Üzüntü ve mutluluğu bir arada yaşayan Ahmet (29) ve Seda (27) Aykıran çifti, taburcu edilen bebekleri Arden'i kucaklarına almanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Yunusemre ilçesinde yaşayan 6 yıllık evli AhmetSeda Aykıran çifti, doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca aşılama yöntemi tedavisi oldu. Seda Aykıran, ocak ayında hamile olduğunu öğrendi. İkiz bebek sevinci yaşayan anne, 5 Haziran'da aniden rahatsızlanınca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayene ve tetkikler sonrası 24 haftalık hamile Aykıran'ın ikizleri, acil olarak sezaryenle alındı. Prematüre olarak dünyaya gelen ikizlere Aren ve Arden isimleri verildi. Salihli ilçesindeki özel hastaneye kaldırılan ikizlerden 690 gram doğan Aren, 5 gün hayatta kalabildi. 710 gram olarak dünya gelen Arden ise 130 gün boyunca gördüğü yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi. Aykıran çifti, şu an 3 kilo 250 gram olan Arden'i kucaklarına almanın mutluluğunu ve kaybettikleri Aren'in acısını aynı anda yaşadı.

Zorlu süreç yaşadığını dile getiren Seda Aykıran, "Anlatılamaz. Allah kimseye yaşatmasın. Çok zordu. Her gün trenle Salihli'ye gidip, geldim. İlk başlarda yanımda olmadığı için benimseyememiştim. Şu an yanımda, sürekli benimle. Annelik muhteşem bir duygu. İkizinin ölümü içimde bir yerlerde kalıyor ama bir nebze de olsa unutturuyor. Çok bekledik, anne olmayı çok istiyordum. Bu zamana nasipmiş. İki oğlum oldu ama birini kaybettim. Bir evladımla anneliğimi yaşıyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-11-02 10:52:01



