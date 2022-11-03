Köpekten kaçarken kamyonetin çarptığı Eren'in babası: Önlem alınmasını istiyoruz



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kendisine saldıran sokak köpeğinden kaçarken kamyonetin çarptığı Eren Kılınç'ın (7), bilinci kapalı olarak yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. 10 gündür hastane önünde beklediklerini belirten Yücel Kılınç (36), "Burada ölüp ölüp diriliyoruz. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Başımıza gelenleri başkalarının da yaşamaması için yetkililerden sokaktaki köpeklerine karşı önlem almalarını istiyoruz" dedi.

Olay, 24 ekim günü saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, 5005 Sokak'ta meydana geldi. Eren Kılınç, unlu mamuller satışı yapan dükkandan ekmek alıp eve dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yaralanıp, panikle kaçmaya çalışan Eren´e yoldan geçen kamyonet çarptı. Kamyonetin sürücüsü tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne götürülen Eren, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kılınç'ın köpekten kaçtığı ve kamyonetin çarptığı anlar, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

BİLİNCİ KAPALI TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yoğun bakımda 10 gündür tedavi gören ve bilincinin kapalı olduğu belirtilen Eren'in ailesi, hastane önünde oğullarından gelecek iyi bir haber bekliyor. Umutlarını kaybetmediklerini belirten Yücel Kılınç, "Oğlum kapımızın önündeki unlu mamuller satışı yapan dükkandan ekmek alıp eve döndüğü sırada arkasından bir köpek geliyor. Panikle eve değil de kendini yola atıyor. O sırada bir kamyonet çarpıyor. O günden beridir de yoğun bakımda. Sabırla gözüne açacağı günü bekliyoruz" diye konuştu.

'ÖLÜP ÖLÜP DİRİLİYORUM'

Hastane bahçesinden yetkililere çağrıda bulunan Kılınç, "Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Oğlumun zamanla kendini toparlayacağına inanıyorum. Sabırla bekliyoruz. Başımıza gelenleri başkalarının da yaşamaması için yetkililerden sokaktaki köpeklerine karşı önlem almalarını istiyoruz. 10 gündür hastanede oğlumdan gelecek iyi bir haber beklerken, ölüp ölüp diriliyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-11-03 17:01:07



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