Manisa BŞB'nin konuğu Telekom

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MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 5 maçta tek galibiyetle yetinirken, üst üste 3 mağlubiyetle düşme hattına gerileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Türk Telekom'u zircir kırmak için ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Maçın bilet fiyatları 10 ile 30 TL arasında değişen rakamlarla belirlendi. Manisa BŞB'nin rakibi Telekom, bu yıl 5 maçı 4 galibiyetle geçti.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2022-11-04 11:12:02



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