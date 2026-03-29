Manisa’da sağanak; araçlar yolda mahsur kaldı

Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara yol açtı.

Fatih Sanayi Sitesi ve Eski Manisa Yolu'nda tıkanan rögarlar nedeniyle yollarda biriken sular, araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Bazı araçlar, su birikintilerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle mahsur kalan araçlar kurtarılırken, suyun tahliye edilmesiyle birlikte kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan, ilçede özellikle zemin katlarda bulunan bazı iş yerleri ve evlerde su baskınlarının da meydana geldiği öğrenildi.