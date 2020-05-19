Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi motosiklet kundakladı

AA

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Topçuasım Mahallesindeki Karaköy Pazaryeri yakınında park halindeki Cihan Alkıran’a ait 45 AAG 718 plakalı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından kundaklandı.Zanlılar kaçarken motosiklet alev kaldı. Mahalle sakinlerinin çağrısıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Motosikletteki başlayıp yanındaki 45 J 1041 plakalı minibüse de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangının sonunda motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, minibüsün motor kısmında ağır hasar oluştu.İtfaiye ekipleri, motosikletin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti.Polis, kentteki sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen motosikleti kundaklayan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.