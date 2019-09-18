37 ya\u015f\u0131ndaki Sarah Thomas bu zorlu g\u00f6revine pazar g\u00fcn\u00fc erken saatlerde ba\u015flad\u0131. Sal\u0131 sabah\u0131 saat 06:30 civarlar\u0131nda 54 saatten daha uzun s\u00fcren bu\u00a0 maceras\u0131n\u0131 ba\u015far\u0131yla tamamlad\u0131. Thomas, tedavisini 2018 de tamamlam\u0131\u015ft\u0131. Y\u00fczmedeki bu ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131 kanseri yenerek hayatta kalmay\u0131 ba\u015farabilmi\u015f herkese adad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Y\u00fczece\u011fi mesafe 80 mil (130 km) olarak hesaplanm\u0131\u015ft\u0131 ama g\u00fc\u00e7l\u00fc ak\u0131nt\u0131dan dolay\u0131 yakla\u015f\u0131k 130 mil (210 km) y\u00fczerek tamamlayabildi. Sarah Thomas \u0131n Yüzdü\u011fü Güzergah K\u0131y\u0131ya ula\u015ft\u0131\u011f\u0131nda kendisini bekleyen insanlar\u0131 g\u00f6r\u00fcnce sevincini dile getiren Sarah, yorgun oldu\u011funu ve g\u00fcn\u00fcn geri kalan\u0131n\u0131 uyuyarak\u00a0 ge\u00e7irece\u011fini s\u00f6yledi. Sarah Thomas \u0131n annesi verdi\u011fi bir r\u00f6portajda, onun bir \u00e7ok yolculu\u011funda yan\u0131nda bulundum ama \u015f\u00fcphesiz en korkun\u00e7 olan\u0131 buydu ifadelerini kulland\u0131. Y\u00fczerken protein bazl\u0131 \u00e7e\u015fitli elektrolitler i\u00e7eren i\u00e7ecekler ile beslenerek yorgunlu\u011funun \u00fcstesinden geldi.