Mantar ile sütün muhteşem uyumundan doğan mantar çorbası yapımı en az paket çorbalar kadar basittir. Mantarları karartmadan ve kendi yapacağınız unlu sütlü karışım topaklandırmadan pişirmeniz şartıyla. Peki nedir mantar çorbasının püf noktaları? Kremalı mantar çorbası kaç kaloridir ve nasıl yapılır? Tüm bu sorularınıza yanıtlar mantar çorbası tarifimizde...

MANTAR ÇORBASI KAÇ KALORİDİR?

Evde un ve sütle hazırladığınız mantar çorbasının bir porsiyonu yaklaşık 139 kaloridir.

KREMASIZ SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı mantar

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

3 su bardağı su

1 adet limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Mantarları haşlayın ve siyah suyunu süzün. Derin bir tencerede yağı kızdırıp önce unu sonra sütü ekleyin. Krema kıvamı elde edeceksiniz. Bu aşamada mutlaka tel çırpıcı ya da blendır kullanıın. Ardından mantarları süzüp üzerlerine 1 limonu sıkın. Hazırladığınız sütlü karışıma limonlanmış mantarları ekleyip karışturun. Çorbanın tuzunu da attıktan sonra su ekleyerek pişmeye bırakın. Kaynadıktan sonra 2 dakika daha pişirmenizi öneririz. Afiyet olsun...