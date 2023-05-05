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Maradona'nın mirası emin ellerde! Arjantin'in ardından Napoli de şampiyon

Maradona'nın dünya futboluna miras bıraktığı Arjantin Milli Takımı ve Napoli, efsane futbolcunun vefatından sonra tarih yazdı. Arjantin 2022'de 36 yıl sonra dünya şampiyonu olurken, Serie A'da mutlu sona ulaşan Napoli de 33 yıllık hasreti bitirdi. Son şampiyonluklarını Maradona ile yaşayan Arjantin ve Napoli böylece, efsane isme en büyük iki hediyeyi vefatından sonra verdi...

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  • Maradona'nın mirası emin ellerde! Arjantin'in ardından Napoli de şampiyon

    Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Diego Armando Maradona, 1980'li yıllarda hem dünya futbolunu hem de İtalyan futbolunu belki de sonsuza dek değiştirdi.
  • Maradona'nın mirası emin ellerde! Arjantin'in ardından Napoli de şampiyon

    Ülkesi Arjantin'le 1986 Dünya Kupası'nı kazanan efsane isim, 1987 yılında ise mütevazı bir bütçeye sahip olan küçük İtalyan şehri Napoli ile Çizme'de devrim yaptı.
  • Maradona'nın mirası emin ellerde! Arjantin'in ardından Napoli de şampiyon

    Son başarılarını Maradona ile yaşayan Arjantin ve Napoli, 2020 yılında vefat eden efsane ismin ruhuna iki büyük hediye birden verdi.
  • Maradona'nın mirası emin ellerde! Arjantin'in ardından Napoli de şampiyon

    ARJANTİN 36 YIL SONRA DÜNYA ŞAMPİYONU!

    Maradona'nın vefatından sonra ilk büyük başarı ülkesi Arjantin'den geldi. Arjantin Milli Takımı, Katar 2022 Dünya Kupası'nda Messi önderliğinde şampiyon olup, 36 yıllık hasrete son verirken, Maradona'nın ruhunu da sevindirdi. 
  • Maradona'nın mirası emin ellerde! Arjantin'in ardından Napoli de şampiyon

    MARADONA'NIN 'TANRI' OLDUĞU NAPOLI, YENİDEN DOĞDU!

    Maradona'nın İtalyan ve dünya futboluna tanıttığı Napoli de efsane ismin ölümünün ardından yeniden tarih yazdı. 
  • Maradona'nın mirası emin ellerde! Arjantin'in ardından Napoli de şampiyon

    Şehirde 'tanrı' olarak görülen Maradona, 1986-87 ve 1989-90'da Napoli'ye 2 Serie A şampiyonluğu armağan etti.
  • Maradona'nın mirası emin ellerde! Arjantin'in ardından Napoli de şampiyon

    Futbolu Maradona ile seven Napoli şehri o tarihten sonra bir daha şampiyonluk yüzü görememişti; ta ki 2023 yılına kadar...
  • Maradona'nın mirası emin ellerde! Arjantin'in ardından Napoli de şampiyon

    Napoli, Serie A 2022-2023 sezonunda müthiş bir performansa imza atarak bitime 5 hafta kala tarihinin 3. lig şampiyonluğunu ilan etti.
  • Maradona'nın mirası emin ellerde! Arjantin'in ardından Napoli de şampiyon

    Son şampiyonluklarını Maradona ile yaşayan Arjantin ve Napoli'nin, efsane futbolcunun ölümünden sonra peş peşe 3. şampiyonluklarını kazanması ilginç ve anlamlı bir tesadüf olarak kayıtlara geçti. 
  • Maradona'nın mirası emin ellerde! Arjantin'in ardından Napoli de şampiyon

    Maradona'nın futbola bıraktığı en büyük iki mirası Arjantin Milli Takımı ve Napoli, Maradona'nın yüzünü mezarında güldürerek efsane isme böylece en iyi şekilde teşekkür etti... 
  • Maradona'nın mirası emin ellerde! Arjantin'in ardından Napoli de şampiyon

    Maradona 1984 yılında Sevilla'dan transfer olduğu Napoli'de kariyerinin en parlak dönemini geçirirken, İtalyan ekibine de tarihinin en büyük başarılarını kazandırdı.
  • Maradona'nın mirası emin ellerde! Arjantin'in ardından Napoli de şampiyon

    Maradona önderliğinde Napoli, 1986/87 ve 1989/90 sezonlarında lig şampiyonu oldu. 1987/88 ve 1988/89 sezonlarında ise lig ikincisi oldu. 
  • Maradona'nın mirası emin ellerde! Arjantin'in ardından Napoli de şampiyon

    Ayrıca 1987 yılında Coppa Italia, 1989 yılında Coppa Italia ikinciliği, 1989 yılında UEFA Kupası ve 1990 yılında Supercoppa Italiana'yı aldılar. Maradona 1987/88 sezonunda Serie A'da gol kralı oldu.
  • Maradona'nın mirası emin ellerde! Arjantin'in ardından Napoli de şampiyon

    Maradona, Napoli'de öyle bir etki yarttı ki, efsane ismin 10 numaralı forması emekliye ayrıldı.
  • Maradona'nın mirası emin ellerde! Arjantin'in ardından Napoli de şampiyon
  • Maradona'nın mirası emin ellerde! Arjantin'in ardından Napoli de şampiyon
  • Maradona'nın mirası emin ellerde! Arjantin'in ardından Napoli de şampiyon
  • Maradona'nın mirası emin ellerde! Arjantin'in ardından Napoli de şampiyon

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