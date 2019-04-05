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Meksika Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, takımı Dorados de Sinaloa'nın son maçının ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya övgüde bulunan Diego Maradona'nın etik kurallarını ihlal edip etmediğine dair bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Federasyon, yaptığı açıklamada, disiplin komisyonunun Maradona'nın açıklamasını FMF etik kodunun 6, 7, 9, 10 ve 11. maddelerinin ihlal edildiği iddiasıyla soruşturduğunu söyledi. FMF etik kodunun 7. maddesi federasyona bağlı olanları siyasi ve dini konularda tarafsız bir duruş sergilemeye çağırıyor.
ZAFERİ NICOLAS MADURO'YA ADAMIŞTI
Meksika'nın ikinci lig takımlarından Dorados de Sinaloa'nın teknik direktörlüğünü yapan Diego Maradona, takımının Tampico Madero'ya karşı 3-2 kazandığı maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu zaferi Nicolas Maduro'ya ve acı çeken tüm Venezuela halkına adamak istiyorum" demişti. Doğrudan ABD'yi işaret eden Maradona, "Dünyanın şerifleri olduklarını düşünen bu Yankiler dünyanın en büyük bombalarına sahip oldukları için bizi itip kakabileceklerini sanıyorlar ama hayır, bizi değil" ifadelerini kullanmıştı.
MARADONA, MADURO'YA YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR
Maradona, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakınlığıyla biliniyor. Bir dizi Latin Amerikalı sol liderle yakın olan Maradona ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmiş ve Trump'ı 1970'lerde Arjantin'de televizyonda popüler olan Chirolita adındaki sarı saçlı bir kukla ile karşılaştırmıştı. Maradona, "Devlet başkanı yerine koydukları bu kukla (Chirolita) bizi satın alamaz" demişti.
1986'da Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Maradona, tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul ediliyor. Maradona'nın renkli bir yaşam sürdüğü, uyuşturucu bağımlılığı, alkolizm, obezite ve sayısız skandalla mücadele ettiği biliniyor.
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