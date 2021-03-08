Maraşlı dizisi Tims&B Productions yapım şirketi tarafından yapılmakta ve Arda Sarıgün tarafından yönetilmektedir. Yeni dizi her pazartesi 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Maraşlı dizisi konusu nedir? Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? İşte Maraşlı çekim yapılan semtler...

MARAŞLI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Maraşlı dizisi adından dolayı birçok insanın Kahramanmaraş'ta çekildiğini düşünmesine neden oluyor. Fakat Maraşlı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Maraşlı dizisi İstanbul'da Galata Kulesi, Beyazıt ve civarındaki ilçelerde çekilmektedir.

MARAŞLI SAHAF DÜKKANI NEREDE?

Maraşlı dizisinin çoğu sahneleri İstanbul’da ve Galata Kulesi civarlarında çekildi. Ayrıca dizide Maraşlı'nın sahaf dükkanının nerede olduğu merak edilirken ilerleyen bölümlerde bu konu hakkında kesin bilgilere ulaşma şansımız bulunmakta.

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.