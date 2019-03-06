Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'la ilgili İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Ülke basınından Estadio Deportivo'da yer alan habere göre La Liga devi Atletico Madrid, Aslan'ın devre arasında kadrosuna kattığı Marcao'yu yakından takip ediyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Diego Godin'in yerine alternatif arayan Kırmızı-Beyazlı kulübün Brezilyalı oyuncu için yaz döneminde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.

Cimbom'un Portekiz'in Chaves takımından 4 milyon Euro bonservisle transfer ettiği 22 yaşındaki stoperin 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.